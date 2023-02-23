Depremzede öğretmen, üniversite eğitimi gördüğü Niğde'de yurda yerleşti



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan matematik öğretmeni Zafer Kurt, üniversite öğrenimini tamamladığı Niğde'de KYK yurduna yerleşti. Kurt, "Adeta mezardan kalkıp geldik. Deprem nedeniyle tekrar okuduğum mezun olduğum yere geldim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından matematik öğretmeni Zafer Kurt, Hatay'ın Antakya ilçesinden, Niğde´ye geldi. Üniversite eğitimini tamamladığı Niğde'de KYK yurduna yerleşen Kurt, "Adeta mezardan kalkıp geldik buraya. Buradaki vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Buranın organizasyonu çok güzel. İhtiyacımız olup olmadığını bizlere soruyorlar. Burada yemeğimizden, içmemizden bütün her şeyimizle ilgileniyorlar. Buraya ailemle geldim. Niğde Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştum. Hatay'da yaşadığımız deprem nedeniyle tekrar okuduğum, mezun olduğum yere geldim" diye konuştu.

KIBRIS GAZİSİ: SAVAŞTAKİ BOMBALAR BU DEPREMİN YANINDA HİÇ KALIR

Kıbrıs gazisi Ömer Kurt ise o dönem savaş sırasında atılan bombalar ve patlayıcıların, bu depremin yanında hafif kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Antakya ilçesinden buraya geldim. Aynı zamanda Kıbrıs gazisiyim. Onca bombaların onca patlamaların arasında kaldım. Böyle bir şeye rastlamadım. Benim binam 3 katlıydı, birinci kattan 5 cenaze çıktı, kendi çabalarımızla enkaz altından oğlumla beraber kızımı yaralı olarak çıkarttık. Şimdi burada tedavi görüyor. Deprem günü üzerimize yağmur yağarken depremde durmuyordu. Her tarafımız yıkıldı, önce torunlarıma ve kızıma ben bakıyordum. Şimdi biz bakıma muhtaç kaldık. Allah razı olsun bizleri burada ağırlayıp, sahip çıktılar ama gönlümüz kırık, içimiz yanıyor. Bizler burada rahatız ama orada eşimiz dostumuz akrabalarımız herkes orada. Savaş atlattım, deprem atlattım, Kıbrıs´ta 11 bin voltluk elektriğe bastım, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Demek ki yaşayacağım günler varmış. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-02-23 16:27:55



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