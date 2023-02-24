Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi; 1 gözaltı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeli ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan Y.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, Y.K.'yi gözaltına alırken, elindeki Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeline de el konuldu. Y.K. emniyete götürülürken, heykel Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)FOTOĞRALIDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-24 11:35:44



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