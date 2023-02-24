Niğde'de meslek liseliler, depremzedeler için ekmek üretiyor



Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE'de Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her gün bin 200 adet ekmek yaparak, depremzedelere ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne endüstriyel fırın konulup, ekmek üretimine başlandı. Günlük 10 bin ekmek kapasiteli fırında, hayırseverlerin desteği ile alınan unlarla yapılan ekmekler depremzedeler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "Deprem bölgesine ekmek yapıp, gönderdik. Fırınımızın kapasitesi, günlük 10 bin ekmektir. Öğretmenlerimiz ve ilimiz hayırseverlerinin desteği ile un kampanyası başlattık. 500 torba unumuzu, 1 TIR ile Kahramanmaraş'a gönderdik. Yine kampanya kapsamında toplanan unlarla ekmek üretimine devam ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizce günlük 1200 ekmek üretip, KYK'da kalan depremzedelerimiz ile ihtiyaç duyulan evlere ulaştırıyoruz. Niğde, gerçekten tüm kurum ve kuruluşları ile her konuda maddi ve manevi olarak depremzedelere kucak açmıştır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-24 13:30:27



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