Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem



NİĞDE, (DHA)NİĞDE´nin Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Niğde´nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27´de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2, merkez üssünü ise Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.

Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde NİĞDE, (DHA)

2023-02-25 13:49:09



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