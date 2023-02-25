Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK: OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ
Niğde Valiliği'nce 5.3'lük depremin ardından ekiplerin saha çalışmasını sürdürdüğü ancak ilk belirlemelere göre, olumsuzluğun görülmediği açıklandı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da ilçede herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirtti. Kent genelinde ise deprem sonrası tedirgin olanlar, kendilerini sokağa attı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADIR-Adnan ÇELEBİ
2023-02-25 14:32:51
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