Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VALİLİK: OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ

Niğde Valiliği'nce 5.3'lük depremin ardından ekiplerin saha çalışmasını sürdürdüğü ancak ilk belirlemelere göre, olumsuzluğun görülmediği açıklandı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da ilçede herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirtti. Kent genelinde ise deprem sonrası tedirgin olanlar, kendilerini sokağa attı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADIR-Adnan ÇELEBİ

2023-02-25 14:32:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.