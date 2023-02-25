Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (7)

VALİ KOÇ: 85 EV KONTROL EDİLDİ, CİDDİ HASAR YOK
Niğde Valisi Mustafa Koç, 5.3'lük depremin ardından merkez noktası Obruk köyünde incelemelerde bulundu. Vali Koç, "Saat 13.30 civarında Obruk köyünde depremi yaşadık. Akşam da deprem yaşadığımızdan ekiplerimiz saha çalışması yapıyordu, bölgedelerdi. Bütün arkadaşlarımız geldi. Bu köyümüz 400 haneden oluşuyor, 1000 kişi yaşıyor. Yapılan tespitlerde 85 evimiz kontrol edildi. Çok ciddi hasar görülmedi. Sıva çatlakları bulunuyor. Çok ciddi hasar gözükmüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz, son haneyi kontrol edip çalışmayı bitirene kadar burada olacaklar. Hepimize geçmiş olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADIR-Adnan ÇELEBİ
2023-02-25 17:19:24
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