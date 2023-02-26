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ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürürücüsü Enver Gülşen (35), hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu Aktaş mevkisinde meydana geldi. Enver Gülşen yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, önünde ilerleyen C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gülşen'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-26 21:41:35



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