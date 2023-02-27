ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Enver Gülşen (35), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu Aktaş mevkisinde meydana geldi. Enver Gülşen yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, önünde ilerleyen C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gülşen'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden genel görüntü
Otomobilden görüntü
TIR'dan görüntü
Ekiplerin çalışması
Detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Niğde Haber-Kamera : ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)
2023-02-27 00:51:38
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