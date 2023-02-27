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Otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza kamerada

DHA

Otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza kamerada


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Enver Gülşen (35) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı .
Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu, Aktaş mevkisinde meydana geldi. Enver Gülşen yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, önünde ilerleyen C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2023-02-27 09:49:44

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