Hatay'da evleri yıkılan depremzede Sunay, Niğde'de anne oldu



Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde evleri yıkılan, 9 aylık hamile Sunay Atakan (40), eşiyle geldiği Niğde'de doğum yaptı. Faruk Ali ismi verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 büyük depreme yakalanan, 9 aylık hamile Sunay Atakan ve eşi Engin Atakan (37), Niğde'ye geldi. KYK yurdunda kalmaya başlayan Sunay Atakan, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuma alındı. Atakan'ın dünyaya getirdiği bebeğe, Faruk Ali ismi verildi. Depreme uykuda yakalandıklarını, Niğde'ye geldiklerini ve bebek sahibi olmanın mutluluğunu buruk yaşadıklarını belirten Sunay Atakan, "Yer, altımızda kayıp gidiyordu. Annem ve babamla birlikte evden kendimizi dışarı attık. Eşim Antalya'da çalışıyordu, onu telefonla aradım, 'Deprem oldu, biz dışarı çıktık, iyiyiz' dedim. Eşim Antalya'dan bulduğu ilk otobüsle 18 saat sonra yanıma geldi. Antakya'da 6-7 gün durduk ve eşim orada enkaz altında kalanlara yardım etti. 13 Şubat'ta Antakya´dan Niğde'ye geldik ve KYK yurduna yerleştik. Doğum sancılarım başlayınca hastaneye müracaat edip, doğum yaptım. Çok şükür, bebeğimizi kucağımıza aldık. Çocuğumuzun ve bizlerin sağlık durumu iyi" dedi.

Sunay Atakan, bebeklerini memleketlerine dönene kadar Niğde'de büyüteceklerini kaydetti.

Engin Atakan da baba olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, destek olanlara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-03-01 11:03:18



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