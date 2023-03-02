Niğde'de ağır hasarlı binalarda kontrollü yıkım

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların kontrollü olarak yıkımına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde'deki yapılara ilişkin çalışma başlatıldı. Kent genelinde 21'i ağır hasarlı, 1'i acil yıkılması gereken binalar olduğu tespit edildi. Binaların yıkılması için harekete geçildi. Emin Erişingil Caddesi'ndeki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımına, iş makineleriyle başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ise şu ana kadar 2 bin müracaat yapıldığı ve 2 bin 750 binada inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-03-02 13:53:34
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