Niğde'de ağır hasarlı binalarda kontrollü yıkım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de ağır hasarlı binalarda kontrollü yıkım

DHA

Niğde'de ağır hasarlı binalarda kontrollü yıkım


Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların kontrollü olarak yıkımına başlandı. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde'deki yapılara ilişkin çalışma başlatıldı. Kent genelinde 21'i ağır hasarlı, 1'i acil yıkılması gereken binalar olduğu tespit edildi. Binaların yıkılması için harekete geçildi. Emin Erişingil Caddesi'ndeki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımına, iş makineleriyle başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ise şu ana kadar 2 bin müracaat yapıldığı ve 2 bin 750 binada inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-03-02 13:53:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de depremlerde hasar gören binanın yıkımı yapıldı
YEREL HABERLER Niğde'de depremlerde hasar gören binanın yıkımı ...
Niğde'de "Deprem ve Niğde'nin Depremselliği Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER Niğde'de "Deprem ve Niğde'nin Depremselliği ...
Hatay'da evleri yıkılan depremzede Sunay, Niğde'de anne oldu
YEREL HABERLER Hatay'da evleri yıkılan depremzede Sunay, Niğde'de ...
Niğde ve Nevşehir'den deprem bölgeleri için yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Niğde ve Nevşehir'den deprem bölgeleri için yardımlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.