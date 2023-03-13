34 yıllık caminin minaresi kontrollü yıkıldı

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, 34 yıl önce yapılan caminin depremde ağır hasar alan minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Hacı Sabancı Bulvarı'na 1989'da yapılan İl Özel İdaresi Cami'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ağır hasar gören minarenin yıkılmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler, minareyi kontrollü olarak yıktı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-03-13 15:28:37



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