Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Ahmet Arslan (54), ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Tuncer´in (77) kontrolünü yitirdiği 51 DL 314 otomobil, kaldırıma çıkıp Ahmet Arslan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mustafa Tuncer, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-03-14 17:12:47
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