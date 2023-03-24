En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de otomobilin motosiklete çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün otomobilin tavanına düştüğü görüldü.

Kaza, İlhanlı Mahallesi´ndeki Niğde Terminal İşletmesi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. Havaya savrulan motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü durdu. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2023-03-24 17:20:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.