Niğde'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti

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Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de yolun karışına geçmek isteyen Batuhan Efe Yavuz (6), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kiledere Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ç.'nin kullandığı 50 ZC 433 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Efe Yavuz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Batuhan, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti. Batuhan Efe'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bayram Ç.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adanan ÇELEBİ

2023-03-26 20:27:39



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