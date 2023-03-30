Devrilen kamyonun şoförü öldü

Ali KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de devrilen tarım ilacı yüklü kamyonun şoförü Ali Koç (26), hayatını kaybetti.
Kaza, Aksaray-Adana kara yolunda meydana geldi. Ali Koç yönetimindeki 35 BJC 767 plakalı tarım ilacı yüklü kamyon, kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2023-03-30 15:47:46
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