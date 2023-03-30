Devrilen kamyonun şoförü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de devrilen tarım ilacı yüklü kamyonun şoförü Ali Koç (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Adana kara yolunda meydana geldi. Ali Koç yönetimindeki 35 BJC 767 plakalı tarım ilacı yüklü kamyon, kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2023-03-30 15:47:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.