Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki Elif Nisa Karataş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00'da Bor-Zengen karayolunda meydana geldi. Hatice Karataş (37) yönetimindeki 51 DV 525 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Mert Ş. (30) yönetiminde 42 APA 418 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yoldan çıkıp tarım arazisine savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Elif Nisa Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslara Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-04-06 21:20:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.