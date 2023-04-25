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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de TIR´ın dorsesine takılan telefon hattının bağlı olduğu direk devrilerek park halindeki otomobilin camından girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün Narlı Mahallesi 171 Sokak'ta meydana geldi. H.I. yönetimindeki 51 ACC 144 plakalı TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı. TIR'ın yerinden çıkardığı kablonun bağlı olduğu telefon direği, devrilerek park halindeki 26 ALC 084 plakalı otomobilin ön camından içeri girdi. Yaralanan veya ölenin olmadığı kazada, otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-04-25 11:39:36



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