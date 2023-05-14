Niğde´de 30 engelli, seyyar sandıkta oy kullandı



Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 30 hasta ve yatağa bağlı seçmen, evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan Niğde'de 30 seçmen evinde oy kullanma talebi kabul edildi. Bugün görevliler, seyyar sandıkla bu seçmenlerin evlerine sırayla gitti. Yatağa bağlı seçmenler, yataklarında oy pusularına tercihlerini yapıp, sandığa zarflarını attı. Sandık Kurul Başkanı ve üyelerinin eşlik ettiği seyyar sandıkta oy kullanan seçmenler, sonuçların memlekete ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-05-14 12:58:57



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