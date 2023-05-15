Niğde'de AK Parti, CHP ve MHP'ye 1'er vekillik düştü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri´nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti, CHP ve MHP, 1'er milletvekili çıkardı.
263 bin 702 seçmenden 233 bin 480´nin oy kullandığı Niğde´de İl Seçim Kurulu´ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti'den Cevahir Uzkurt, CHP'den Ömer Fethi Gürer, MHP'den ise Cumali İnce milletvekilliğine seçildi.
AK PARTİ 1 VEKİL KAYBETTİ
Niğde´de geçen dönem 2 vekil çıkartan AK Parti´nin 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 43,83 oy oranı yüzde 33,67´ye geriledi. Böylece 2 olan vekil sayısı 1´e düştü. AK Parti Niğde Milletvekili olan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, YÖK Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
Vekil sayısını koruyan CHP´nin 2018´de 20,21 olan oy oranı ise yüzde 24,18´e yükseldi. Kentte 1 vekil çıkartan MHP ise 2018´de yüzde 20,75 olan oy oranını, bu dönem 22,49´a çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-05-15 14:13:08
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