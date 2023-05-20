Niğde'de dolu, tarım arazilerine zarar verdi



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle patates ve mısır ekili tarlalar ile bahçeler zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından saat 15.30 sıralarında dolu yağışı başladı. Çevreyi beyaza bürüyen dolu nedeniyle patates ve mısır tarlaları ile bahçeler zarar gördü. Niğde Ziraat Odası Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "Bugün ilimizde etkili olan sağanakla birlikte Aktaş, Ovacık, Yeşilova ve Hüyük bölgelerimizde dolu etkili oldu. Bölge çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-05-20 16:56:51



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