Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü (3)

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ailesine teslim edilen Saliha Tuncel'in cenazesi memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki Yahya Baran Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Saliha Tuncel'in babası Salim Tuncel ve yakınları katıldı. Saliha Tuncel'in cenazesi götürüldüğü İftiyan Mezarlığı´nda toprağa verildi. Tabutuna taşıyan babasını yakınları teselli etmeye çalıştı. (DHA)Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-05-25 15:33:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.