Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü (3)

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MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesine teslim edilen Saliha Tuncel'in cenazesi memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki Yahya Baran Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Saliha Tuncel'in babası Salim Tuncel ve yakınları katıldı. Saliha Tuncel'in cenazesi götürüldüğü İftiyan Mezarlığı´nda toprağa verildi. Tabutuna taşıyan babasını yakınları teselli etmeye çalıştı. (DHA)Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-05-25 15:33:01



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