Niğde´de 30 kişi, seyyar sandıkta oy kullandı



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de fiziksel durumundan dolayı oy kullanmaya gidemeyen 30 kişi, İl Seçim Kurulu tarafından oluşturulan seyyar sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sandığa gidemeyecek durumda olan 30 hasta için oluşturulan aralarında sandık kurul başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti. Evlerinde oy kullanan seçmen, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı, yetkililere teşekkür etti.

İlhanlı Mahallesi'nde oturan Havva Şenbaş (67) ve Arif Yıldız (58) da görevlilerin getirdiği 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Arif Yıldız, seçimlerin hayırlı olması dileyerek görevlilere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-05-28 14:27:57



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