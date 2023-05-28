Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirip öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE'de oy kullandıktan sonra eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren Recep Kahramaner (63), hayatını kaybetti.
Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı. Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-05-28 16:20:17
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