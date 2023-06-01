Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 yaralı (2)- Yeniden



BİR BAŞKA TREN, YAYAYA ÇARPTI

Bu arada, bir başka tren de saat 10.00 sıralarında kaza yerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Şahinali Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi´nin karşısında raylardan geçmek isteyen S.G.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları S.G.´yi ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. (DHA)

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-06-01 13:13:52



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