Niğde'de traktör devrildi; sürücü öldü 2 kişi yaralandı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de tarladan evine dönen Hasan Bozdağ´ın (44) kullandığı traktör tali yolda devrildi. Kazada Bozdağ hayatını kaybetti, B.D. ile İ.İ., yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bor ilçesi Kılavuz köyünde meydana geldi. Hasan Bozdağ´ın kullandığı 52 AZ 962 plakalı traktör, tali yolda yokuş inerken devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Bozdağ olay yerine hayatını kaybederken, traktörde bulunan B.D. ve İ.İ., yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-06-03 17:11:17
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