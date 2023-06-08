Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE'nin Bor ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet Kavşağı mevkisinde 42 YK 727 plakalı TIR, dün 68 DC 171 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, araçları hasar gören sürücüler şikayetçi olmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-06-08 13:39:48
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