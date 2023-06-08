2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE'nin Bor ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Kavşağı mevkisinde 42 YK 727 plakalı TIR, dün 68 DC 171 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, araçları hasar gören sürücüler şikayetçi olmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-06-08 13:39:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.