Niğde´de şiddetli yağışta dere taştı

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Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de akşamüstü etkili olan şiddetli yağış, Dündarlı beldesindeki derenin taşmasına neden oldu. Taşma nedeniyle sel meydana gelirken birçok bahçe ve ev zarar gördü.

Merkeze bağlı Dündarlı beldesinde saat 17.30´da başlayan şiddetli yağış, yarım saat sürdü. Yağışın etkisiyle beldedeki dere taştı. Taşmanın etkisiyle meydana gelen sel, birçok ev, bahçe ve tarım arazisine zarar verdi. Yağışın durmasıyla birlikte belediye ekipleri ve belde halkı zarar gören bölgelerde çalışmalara başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-06-19 19:17:38



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