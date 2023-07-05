15 yaşındaki kızın evlendirileceği damat adayı ile anne ve babaları gözaltında (2)

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DAMAT ADAYI TUTUKLANDI, ANNE VE BABALAR SERBEST

Niğde'de, sosyal medyada zorla evlendirildiğini söyleyip yardım isteyince korumaya alınan kız çocuğu A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21), damat adayının annesi Ş.Ö, babası S.Ö., kız çocuğunun annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Ö., S.Ö. ve D.Ö. savcılık ifadesinin ardından, kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Damat adayı A.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI-Adnan ÇELEBİ

2023-07-05 19:07:01



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