Edanur'a çarptıktan sonra yanan otomobilde ölen sürücünün kimliği yüzüğünden teşhis edildi

Ali KADI/ NİĞDE ,(DHA)NİĞDE'de yolun karşısına geçmeye çalışan Edanur Çeliktaş´a (23) çarparak ölümüne neden olan otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden sürücü ile beraberindeki arkadaşının kimlikleri saptandı. Ailesinin yüzüğünden teşhis ettiği sürücü Abdülbaki Kestek'in (26) 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Bor ilçesi Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karışına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, durduktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Çeliktaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sürücü ve yanındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu hayatını kaybeden sürücünün Abdülbaki Kestek olduğu belirlendi. Kestek'i ailesi parmağındaki yüzüğünden teşhis ederken beraberinde ölen kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez (26) olduğu saptandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2023-07-11 12:28:52