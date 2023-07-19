Niğde´de tekstil fabrikasında yangın

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda akşam saatlerinde henüz yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından yayılan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde Belediyesi ve OSB'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiğin yangın, hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-07-19 00:32:30