NİĞDE´DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN
NİĞDE´de bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda akşam saatlerinde henüz yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından yayılan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde Belediyesi ve OSB'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiğin yangın, hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Yangın yeri
İtfaiye araçları
Ekiplerin yagına müdahalesi
İş makineleri ile depodaki balyaların çıkartılması
Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
DHA-Gündem Türkiye-Niğde Haber Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
2023-07-19 01:09:23