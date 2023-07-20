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        Niğde'de koruma altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 15:23
        Niğde'de koruma altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi

        Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de ormanda, nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında bulunan vaşak, fotokapana yansıdı.

        Kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla ormanlar ve uygun arazilerdeki farklı noktalara toplam 25 fotokapan kurdu. Ekipler, bu fotokapanlarla dağ keçisi, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvan türlerini birçok kez görüntüledi. Fotokapanlardan birine Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN´) `Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi´nde bulunan vaşağın görüntüsü yansıdı. Daha önce da bazı vatandaşların ormanda vaşak gördüklerine dair ihbarları bulunuyordu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

        2023-07-20 15:22:45

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