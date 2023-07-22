Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişiye gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:19
        Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişiye gözaltı

        Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horoza el koydu. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

        2023-07-22 13:18:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Mustafa Ceceli Niğde'de konser verdi
        Şarkıcı Mustafa Ceceli Niğde'de konser verdi
        Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı
        Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı
        Prof. Dr. Hakan Demir'den örümceğe benzeyen "sarıkız" ısırığı uyarısı:
        Prof. Dr. Hakan Demir'den örümceğe benzeyen "sarıkız" ısırığı uyarısı:
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Niğde'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Niğde'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Niğde Valisi Koç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Niğde Valisi Koç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı