Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişiye gözaltı
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horoza el koydu. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-07-22 13:18:04