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        Kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu, arkadaşının ölümüne neden oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:50
        Kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu, arkadaşının ölümüne neden oldu

        Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de Y.C.D. (16), evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan aynı yaştaki arkadaşı Mert Kemal Akgümüş (16), kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

        Olay, bugün merkeze bağlı Alay Kasabası'nda meydana geldi. Y.C.D., M.C.A. (16) ve Mert Kemal Akgümüş, iddiaya göre evde kime ait olduğu henüz bilinmeyen tabancayı kurcalamaya başladı. Silah, Y.C.D.'in elindeyken kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, karşı koltukta oturan Akgümüş'e isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgümüş'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, Y.C.D. ve M.C.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Adnan ÇELEBİ

        2023-07-23 21:49:39

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