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        Niğde'de doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:17
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        Niğde'de doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı
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        Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, elektrik altyapı çalışması sırasında, doğal gaz borusu patladı. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla 1,5 saatte söndürülen yangında, 1 kişi hafif yaralandı.

        Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrik altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz taşıyan ana boru hattında patlama oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

        2023-08-05 11:16:19

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