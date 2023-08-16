Niğde elması 15 ülkeye ihraç ediliyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)TÜRKİYE'de genç elma bahçesi kurulumunda 1'inci sırada yer alan Niğde'de, gala cinsi erkenci elmanın hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, bu yıl 575 bin ton rekolte beklediklerini belirtip, "Hindistan, Rusya, Libya ve Irak'ın aralarında yer aldığı 15 ülkeye ürünlerimiz ihraç ediliyor" dedi.

Niğde'de gala cinsi erkenci elmaların hasadına başlandı. Üretimle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 240 bin dekar alanda elma üretimi yapıldığını belirtip, bu yıl 575 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Baş, "Üretimi yapılan elmaların yaklaşık 250-300 bin tonu ihracata uygun kalitede ve çeşitlerde üretiliyor. Ama bunun yaklaşık 100-150 bin tonu ihracata gitmekte. Niğde'de büyük ve kaliteli yetiştiricilik yapan bahçeler çoğaldı. Bir ivme kazandı, kurulmaya da devam ediyor. 11 milyon civarında ağacımız var. Türkiye'de dikilen ağaç sayısı, bakımından birinci sıradayız" dedi.

'UMUTLUYUZ, İHRACATIMIZ DAHA DA ARTACAK'

Hindistan'a geçen yıl 60 bin tonun üzerinde ihracat yapıldığını belirten Baş, "Bu yıl, daha fazla ihracat hedefliyoruz. Bangladeş, Endonezya gibi ülkelere de ihracat devam ediyor. Hindistan, Rusya, Libya ve Irak'ın aralarında yer aldığı 15 ülkeye ürünlerimiz ihraç ediliyor. Uzak Doğu'nun dışında Orta Doğu ülkeleri, Irak, Suriye hala çok ihracat yaptığımız ülkeler. Libya son zamanlarda ihracatımızın fazla olduğu ülkelerden. Türkmenistan, Türk Cumhuriyetlerinden bazı ülkelere fazla ihracat yapıyoruz. Rusya, elma ithal eden ülkelerde ikinci sırada yer alıyor. Şimdi Avrupa ülkelerinden almayınca, belki bizden daha çok alacak. Umutluyuz. İhracatımızı inşallah daha da artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

'VERİMİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

İklim şartları nedeniyle Niğde elmasının lezzetli olduğunu belirten Baş, "Genç elma bahçesi kurulumunda Türkiye'de birinci sıradayız ama elma üretiminde ilk 3 içerisinde yer alıyoruz. İlimizde elmaların daha verimli ve kaliteli olacağını umut ediyoruz. Elma üretimindeki temel amacımız; bahçelerimizi hem daha modernize hale getirmek hem de gençleştirmeyi ve verimi artırmayı amaçlıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-08-16 11:01:22