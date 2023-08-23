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        Otomobil, motosiklete çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:05
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        Otomobil, motosiklete çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de otoyolda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kazakistan uyruklu R.T. (45) hayatını kaybetti, arkasındaki K.K. (46) ise yaralandı.

        Niğde-Adana otoyolu Göbeklitepe yakınlarında M.A. idaresindeki 01 TA 020 plakalı otomobil, R.K.'nin kullandığı 03 02 CF plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, Kazakistan uyruklu motosiklet sürücüsü R.K. hayatını kaybetti, arkasındaki aynı ülke arkadaşı K.K. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü M.A., Kemerhisar gişelerinde yakalandı. 

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

        2023-08-23 16:03:16

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