Niğde'de 1781 aile başvuru yaptı, 19'u koruyucu aile olmak için sıraya girdi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından bin 781 aile, koruyucu aile olmak için başvuru yaptı. Resmi işlemleri tamamlayan 19 aile, aralarında depremzedelerin de olduğu çocuklar için sıraya girdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından tüm Türkiye'de; koruyucu aile başvuruları arttı. Bu kapsamda Niğde'de bin 781 aile, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Resmi işlemleri tamamlayan 19 aile, aralarında depremzedelerin de olduğu çocuklar için sıraya girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, koruyucu aile olmak isteyenlerin müracaatlarının titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Zeybek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliğiyle, çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor. Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı oluyor" dedi.

KORUYUCU AİLE SAYISI ARTIYOR

Koruyucu aile sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Zeybek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürüttüğü tanıtım, yaygınlaştırma çalıştırmaları ve kolay başvuru imkanı sayesinde koruyucu aile hizmeti kapsamındaki aile sayısı artıyor. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan çocuklar için 2023 yılı temmuz ayında 770 çocuk için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti verildi. Bu çocuklar için vatandaşlara 2023 yılı içerisinde 19 milyon 414 bin 618 TL ödendi" dedi.

Öte yandan Niğde'de bugüne kadar 'Koruyucu Aile Hizmeti' kapsamında 38 koruyucu ailenin yanında 47 çocuğu bulunduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-08-25 13:00:00