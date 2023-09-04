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        Kavşakta otomobiller çarpıştı kadın yolcu camdan fırladı; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:00
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        Kavşakta otomobiller çarpıştı kadın yolcu camdan fırladı; o anlar kamerada
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        ALİ KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, kavşaktan dönüş yapan otomobile, bir başka otomobil çarptı. Kazada 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, çarpmanın etkisiyle 1 kadının araçtan fırladığı an, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kavşaktan sola dönen otomobil, sağından hızla ilerleyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dönüş yapan otomobildeki yolcu konumundaki kadın, camdan fırlayıp yola savruldu. Kadın, düştüğü yolda olayın etkisiyle ayağa kalktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücüler ve yola savrulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

        2023-09-04 14:57:38

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