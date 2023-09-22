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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlunu ölüm ayırdı

        NİĞDE'de,iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Emrah Akbaba (35) yaralandı, yanındaki babası Halil Akbaba (74) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:05
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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlunu ölüm ayırdı
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        NİĞDE'de,iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Emrah Akbaba (35) yaralandı, yanındaki babası Halil Akbaba (74) yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Tırhan- Yeşilgölcük karayolunda meydana geldi. Emrah Akbaba yönetimindeki 51 ACK 726 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Muhammet D.'nin (31) kullandığı 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Emrah Akbaba'nın yaralandığı, otomobildeki babası Halil Akbaba'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Muhammet D. kazayı yara almadan atlatırken, Emrah Akbaba ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Halil Akbaba'nın cansız bedeni, jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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