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        Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi gözaltına alındı

        NİĞDE´ninÇiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:50
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        Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi gözaltına alındı
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        NİĞDE´ninÇiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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