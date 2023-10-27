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        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın- 2

        Niğde'debirgeri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 07:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:10
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        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın- 2
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        Niğde'debirgeri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tesisin etrafını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Niğde valisi Cahit Çelik, tesis önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.

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