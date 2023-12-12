Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Mardin'de şehit oldu, 55 yıl sonra memleketi Niğde'de defnedildi

        MARDİN'de 55 yıl önce mayına basarak şehit olan Jandarma Er Mustafa Gürer'in Nusaybin ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine, memleketi Niğde'ye getirilerek toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de şehit oldu, 55 yıl sonra memleketi Niğde'de defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'de 55 yıl önce mayına basarak şehit olan Jandarma Er Mustafa Gürer'in Nusaybin ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine, memleketi Niğde'ye getirilerek toprağa verildi.

        Niğdeli Jandarma Er Mustafa Gürer, 1968 yılında mayına basarak şehit oldu. Dönemin şartları nedeniyle memleketine götürülemeyen şehidin naaşı, Nusaybin ilçesinde defnedildi. Aradan geçen yılların ardından Gürer'in kardeşlerinin talebi üzerine şehidin naaşı taşınarak memleketi Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene, Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve ilçe protokolü katıldı. Şehidin cenazesi, duaların ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıld...
        Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıld...
        Toros kurbağasının su altındaki fotoğrafları sergilenecek
        Toros kurbağasının su altındaki fotoğrafları sergilenecek
        Niğde'de 1 milyon 860 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 1 milyon 860 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde Belediyesi gelirini 4 yılda 7 kat arttırdı
        Niğde Belediyesi gelirini 4 yılda 7 kat arttırdı
        Niğde'de İYİ Partili 6 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa etti
        Niğde'de İYİ Partili 6 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa etti
        Beden eğitimi öğretmeni 30 yıldır dağlarda zirve yapıyor
        Beden eğitimi öğretmeni 30 yıldır dağlarda zirve yapıyor