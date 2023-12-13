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        Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü

        NİĞDE'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kimyasal madde bulunan tanka düşen 3 fabrika işçisinden 2'si, hayatını kaybetti. Diğer işçinin de durumunun ağır olduğu belirtildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:50
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        Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü
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        NİĞDE'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kimyasal madde bulunan tanka düşen 3 fabrika işçisinden 2'si, hayatını kaybetti. Diğer işçinin de durumunun ağır olduğu belirtildi. 

        Olay, sabah saatlerinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kazan temizliği yapan Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, işçileri düştükleri tanktan çıkardıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan, kurtarılamadı. Faruk Sert´in ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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