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        Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:30
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        Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        Olayın oluş şekli ve ölen işçilerden birinin ismindeki değişiklik ile zehirlenen kişi sayısındaki artış nedeniyle haberimizi ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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