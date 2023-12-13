Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü- Yeniden

Yazıişleri müdürlerine

Olayın oluş şekli ve ölen işçilerden birinin ismindeki değişiklik ile zehirlenen kişi sayısındaki artış nedeniyle haberimizi ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE,

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