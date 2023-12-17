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        Çöpte çıkan yangının sıçradığı 2 daire ile otomobil kullanılamaz hale geldi

        NİĞDE'de bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkıp, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin de kullanılamaz duruma geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:30
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        Çöpte çıkan yangının sıçradığı 2 daire ile otomobil kullanılamaz hale geldi
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        NİĞDE'de bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkıp, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin de kullanılamaz duruma geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önündeki çöp birikintisinde, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 daire ile bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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