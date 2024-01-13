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        Niğde'ye şehit ateşi düştü

         PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 01:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:15
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        Niğde'ye şehit ateşi düştü
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         PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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