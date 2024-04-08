Niğde'de patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLÜVE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Niğde merkeze bağlı Çarıklı köyünde patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan, yaralananların ise Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek olduğu belirlendi.

VALİ ÇELİK YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Niğde Valisi Cahit Çelik de 4 işçinin kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Vali Çelik, "Yaralılarımız hastaneye intikal etti. Hastalarımızı ben de ziyaret ettim. 3 kişinin durumu biraz ağır, 1'i hafif yaralı. Çarıklı köyümüzde yer altı patates deposu yapılırken bir çökme neticesinde oluşan hava basıncı içeride çalışan kişileri dışarı itiyor. Biraz daha çıkışa yakın olan vatandaşımız hafif yaralı. Ama maalesef iç tarafta olan vatandaşlarımız o basıncın etkisiyle biraz uzak noktalara itiliyor. Öyle olunca da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılara doktor arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor. Burası yeterli olmazsa ileri tetkik için dışarıdaki hastanelere sevkini sağlayacağız. Çarıklı bölgesi, Nevşehir ve Niğde'de çok sayıda yer altı patates deposu var. Orada da bu şekilde yer altı patates deposu yaparken bir göçük meydana geliyor. Vatandaşlarımızı usulüne uygun bir şekilde patates deposu yapmaya davet ediyoruz. Nihayetinde insan hayatı söz konusu. Bunu yaparken dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.