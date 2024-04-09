Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalıp hayatını kaybeden 2 işçiden Murat Aydoğan (34) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde dün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.