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        Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

        NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalıp hayatını kaybeden 2 işçiden Murat Aydoğan (34) gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:05
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        Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
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        NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalıp hayatını kaybeden 2 işçiden Murat Aydoğan (34) gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Merkeze bağlı Çarıklı köyünde dün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

        Morgda otopsi işlemleri tamamlanan Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Murat Değirmen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e götürüldü. Murat Aydoğan'ın cenazesi ise Çarıklı köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Aydoğan, kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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